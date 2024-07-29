Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гигиена постельного белья: почему важно часто менять простыни и наволочки
Клиенты Сбербанка по всей России столкнулись с ошибкой при заходе в приложение
Лавров: Россия и Малайзия будут развивать инвестиционное сотрудничество
Фильм "Собиратель душ" стал лидером российского кинопроката за уикенд
Денис Клявер похвастался красавицей женой в день агатовой свадьбы
Любимая подкормка огурцов в августе
Чипсы и сладкая газировка — самые плохие варианты для перекуса
Ford будет продолжать предлагать электромобили, авто гибридные и с ДВС
Стало известно, что из себя представляет мурлыканье кошки
Activision уничтожила крупнейших поставщиков читов для Call of Duty

Два крупнейших поставщика читов для Call of Duty закрылись

1:29
Видеоигры

Activision удалось закрыть два крупнейших поставщика читерского программного обеспечения для Call of Duty, что стало значительным ударом по доступности читов в игре.

Два крупнейших поставщика читов для Call of Duty закрылись
Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek, CC BY 2.0

Call of Duty давно страдает от проблемы с читерами, особенно на высоких уровнях, но последний шаг Activision должен существенно изменить ситуацию. Activision всегда старалась поддерживать античит-программы и регулярно устраивала баны читеров. Теперь, с закрытием компаний Raging Nation и Stealthware, доступность читов значительно снизится, что также послужит предупреждением для других групп, распространяющих читы.

Raging Nation объявила о закрытии бизнеса после получения официального уведомления от Activision, а сайт Stealthware просто исчез без какого-либо объявления.

Эти меры направлены на обеспечение честной игры и улучшение опыта для законных игроков. Activision также недавно провела тесты на подбор игроков на основе навыков, выявив, что удаление SBMM привело к снижению игрового времени у большинства игроков, за исключением самых результативных.

Call of Duty: Warzone, одна из самых популярных игр франшизы, часто страдала от читеров, что вызывало негативные отзывы на Steam. Но с последними мерами Activision демонстрирует свою решимость бороться с этим явлением и улучшать игровой опыт.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Как нам "впаривают" обычный белок. Мифы и правда о популярной добавке — коллагене
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
Последние материалы
Врач Сухорукова: обычный человек съедает два–три ломтика арбуза за раз
Космонавт Артемьев заявил, что в плоскую Землю верят те, кто во всем сомневается
Ветеринары назвали признаки стресса у собаки
Горчаков: сейчас нет риска глобального голода
Игорь Гордин беспокоится о будущем Никиты Кологривого
Глюкоза и Фадеев: конфликт из-за прав на песни продолжается
Уральские авиалинии запускают масштабную распродажу билетов
Врач Неронов разрешил съедать не больше 200 г грибов в неделю
Игорь Николаев обратился к юбиляру Игорю Крутому: "Этот день настал"
Как выбрать крем с антиоксидантами для эффективного ухода за кожей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников