Activision уничтожила крупнейших поставщиков читов для Call of Duty

Два крупнейших поставщика читов для Call of Duty закрылись

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Activision удалось закрыть два крупнейших поставщика читерского программного обеспечения для Call of Duty, что стало значительным ударом по доступности читов в игре.

Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek, CC BY 2.0

Call of Duty давно страдает от проблемы с читерами, особенно на высоких уровнях, но последний шаг Activision должен существенно изменить ситуацию. Activision всегда старалась поддерживать античит-программы и регулярно устраивала баны читеров. Теперь, с закрытием компаний Raging Nation и Stealthware, доступность читов значительно снизится, что также послужит предупреждением для других групп, распространяющих читы.

Raging Nation объявила о закрытии бизнеса после получения официального уведомления от Activision, а сайт Stealthware просто исчез без какого-либо объявления.

Эти меры направлены на обеспечение честной игры и улучшение опыта для законных игроков. Activision также недавно провела тесты на подбор игроков на основе навыков, выявив, что удаление SBMM привело к снижению игрового времени у большинства игроков, за исключением самых результативных.

Call of Duty: Warzone, одна из самых популярных игр франшизы, часто страдала от читеров, что вызывало негативные отзывы на Steam. Но с последними мерами Activision демонстрирует свою решимость бороться с этим явлением и улучшать игровой опыт.