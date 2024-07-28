Постройте свой город в Path of Exile: обновление "Поселенцы Калгуура" побило все рекорды

Path of Exile обновилась: рекордный онлайн и новые игровые механики

1:15 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Масштабное обновление "Поселенцы Калгуура" (Settlers of Kalguur) для условно-бесплатной игры Path of Exile на PC, PlayStation и Xbox добавило множество нововведений, включая экспериментальные.

Фото: Openverse by Tamahikari Tammas, CC BY-NC 2.0

Одним из ключевых новшеств стала возможность строительства города Кингсмарш. Игроки смогут развивать своё поселение, налаживая торговлю между Рэкластом и родиной, а также добывать необходимые ресурсы для строительства и усовершенствования города. В процессе помогут опытные рабочие, которых необходимо нанять. Золото станет важным ресурсом, используемым для торговли на валютном рынке и сброса талантов.

Обновление также внесло изменения в старые механики, включая знамёна, свирепость, камни умений, Беспощадный режим, гадальные карты и баланс ближнего боя.

После выхода обновления "Поселенцы Калгуура" пиковый онлайн Path of Exile достиг рекорда, превысив 229 тысяч человек, что стало значительным увеличением по сравнению с предыдущим рекордом в 189 тысяч игроков, достигнутым в марте 2024 года во время лиги "Некрополь".