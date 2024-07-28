Игрок обнаружил скрытый ролик в The Witcher 3: спасение Морица в Новиграде

Игрок в The Witcher 3 показал редкий ролик о спасении персонажа в Новиграде

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Игрок в The Witcher 3: Wild Hunt поделился редким видео, показывающим, что происходит, если Геральт спасает человека, сжигаемого на костре в Новиграде.

Фото: Openverse by Stefans02, CC BY 2.0

Этот поступок вызывает гнев реданских стражей и охотников на ведьм, но игрок смог быстро избавиться от них. Геральт сталкивается с сомнительными персонажами, такими как король Редании Радовид, который приказывал сжигать подозреваемых в колдовстве.

Видео, записанное пользователем Reddit Jnarvaeztheabnormal, показывает, как Геральт спасает Морица Дифентеля, друга Трисс Меригольд, и сражается с реданскими стражниками. После битвы Геральт предупреждает Морица бежать, пока не прибыли другие стражники.

Другие фанаты игры поблагодарили игрока за видео, открывающее новые детали спустя годы после выпуска игры.