Невероятные изменения в Gedonia 2: что ждет игроков в 2025 году?

Разработчики Gedonia 2, продолжения популярной отечественной ролевой игры, поделились новой информацией о проекте.
Они опубликовали четырёхминутный ролик с образцами озвучки из альфа-версии игры, который позволяет оценить звуковое оформление будущего релиза. Озвучкой занимается российская студия GamesVoice.
Gedonia 2 продолжает развивать концепцию оригинальной игры, предлагая обширный открытый мир без загрузочных экранов и широкие возможности для создания и настройки персонажа. Среди нововведений второй части — кооперативный режим, расширенные опции кастомизации, динамичный мир, реагирующий на действия игроков, система последствий, улучшенная механика создания предметов и более проработанные квесты.
Релиз Gedonia 2 намечен на 2025 год. Первая часть, вышедшая в ранний доступ в 2020 году и получившая полноценный релиз в 2022, была хорошо принята игроками, собрав 89% положительных отзывов на Steam.
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