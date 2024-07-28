Невероятные изменения в Gedonia 2: что ждет игроков в 2025 году?

Разработчики Gedonia 2 анонсировали новые функции

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработчики Gedonia 2, продолжения популярной отечественной ролевой игры, поделились новой информацией о проекте.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Они опубликовали четырёхминутный ролик с образцами озвучки из альфа-версии игры, который позволяет оценить звуковое оформление будущего релиза. Озвучкой занимается российская студия GamesVoice.

Gedonia 2 продолжает развивать концепцию оригинальной игры, предлагая обширный открытый мир без загрузочных экранов и широкие возможности для создания и настройки персонажа. Среди нововведений второй части — кооперативный режим, расширенные опции кастомизации, динамичный мир, реагирующий на действия игроков, система последствий, улучшенная механика создания предметов и более проработанные квесты.

Релиз Gedonia 2 намечен на 2025 год. Первая часть, вышедшая в ранний доступ в 2020 году и получившая полноценный релиз в 2022, была хорошо принята игроками, собрав 89% положительных отзывов на Steam.

Gedonia 2 - демонстрация озвучки от Gamesvoice