Разработчики "Смуты" продолжают выпускать патчи: исправления багов и улучшение геймплейя

Разработчики "Смуты" продолжают выпускать патчи

0:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Исторический экшен "Смута" продолжает улучшаться благодаря регулярным обновлениям. Так, в патче 1.0.10 было внесено множество исправлений, направленных на устранение багов, мешающих прохождению игры, а также улучшены повадки и анимации некоторых боссов. Также была доработана локализация проекта и устранены проблемы в отдельных квестах. Подробности об обновлении можно найти в патч-ноте в группе "Смуты" на VK.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, PDM

Игра "Смута" доступна на персональных компьютерах через VK Play, а в будущем планируется выпуск сюжетного дополнения.