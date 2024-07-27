Разработчики "Смуты" продолжают выпускать патчи: исправления багов и улучшение геймплейя

Исторический экшен "Смута" продолжает улучшаться благодаря регулярным обновлениям. Так, в патче 1.0.10 было внесено множество исправлений, направленных на устранение багов, мешающих прохождению игры, а также улучшены повадки и анимации некоторых боссов. Также была доработана локализация проекта и устранены проблемы в отдельных квестах. Подробности об обновлении можно найти в патч-ноте в группе "Смуты" на VK.
Игра "Смута" доступна на персональных компьютерах через VK Play, а в будущем планируется выпуск сюжетного дополнения.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.