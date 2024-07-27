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Разработчики "Смуты" продолжают выпускать патчи: исправления багов и улучшение геймплейя

Разработчики "Смуты" продолжают выпускать патчи

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Видеоигры

Исторический экшен "Смута" продолжает улучшаться благодаря регулярным обновлениям. Так, в патче 1.0.10 было внесено множество исправлений, направленных на устранение багов, мешающих прохождению игры, а также улучшены повадки и анимации некоторых боссов. Также была доработана локализация проекта и устранены проблемы в отдельных квестах. Подробности об обновлении можно найти в патч-ноте в группе "Смуты" на VK.

Разработчики "Смуты" продолжают выпускать патчи
Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, PDM

Игра "Смута" доступна на персональных компьютерах через VK Play, а в будущем планируется выпуск сюжетного дополнения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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