BioWare объявила о релизе Dragon Age: The Veilguard — все подробности и ожидания

После многих лет намеков, тизеров и анонсов без подробностей, этим летом BioWare и EA наконец полностью представили Dragon Age: The Veilguard, объявив о его выходе осенью. Несмотря на множество новых деталей о предстоящей ролевой игре, точная дата релиза пока неизвестна. BioWare пообещала раскрыть эту информацию до конца лета.
В недавнем сообщении BioWare сообщила, что Dragon Age: The Veilguard будет поддерживать статус Verified на Steam Deck и будет доступна в Steam в режиме нативной игры. Также разработчики подтвердили, что игра успешно движется к осеннему релизу и что точная дата выхода будет объявлена позже этим летом.
Dragon Age: The Veilguard будет показана на San Diego Comic-Con, который продлится до 28 июля. Кроме того, существует высокая вероятность, что игра появится и на gamescom в следующем месяце, где, возможно, и будет озвучена точная дата релиза.
Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.
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