BioWare объявила о релизе Dragon Age: The Veilguard — все подробности и ожидания

BioWare объявила о релизе Dragon Age: The Veilguard

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

После многих лет намеков, тизеров и анонсов без подробностей, этим летом BioWare и EA наконец полностью представили Dragon Age: The Veilguard, объявив о его выходе осенью. Несмотря на множество новых деталей о предстоящей ролевой игре, точная дата релиза пока неизвестна. BioWare пообещала раскрыть эту информацию до конца лета.

Фото: commons.wikimedia.org by Alok Ranjan Art is licensed under Commons, the free media repository

В недавнем сообщении BioWare сообщила, что Dragon Age: The Veilguard будет поддерживать статус Verified на Steam Deck и будет доступна в Steam в режиме нативной игры. Также разработчики подтвердили, что игра успешно движется к осеннему релизу и что точная дата выхода будет объявлена позже этим летом.

Dragon Age: The Veilguard будет показана на San Diego Comic-Con, который продлится до 28 июля. Кроме того, существует высокая вероятность, что игра появится и на gamescom в следующем месяце, где, возможно, и будет озвучена точная дата релиза.

Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.