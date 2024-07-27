Lost Soul Aside поддержит DLSS 3 и трассировку лучей: все новинки с выставки ChinaJoy 2024

На игровой выставке ChinaJoy 2024 студия UltiZeroGames продемонстрировала новую версию своего будущего экшен-RPG Lost Soul Aside. В интернете появилось видео с 8-минутным игровым процессом.
Lost Soul Aside изначально был инди-проектом на Unreal Engine 4, вдохновленным Final Fantasy XV. Главный герой игры был создан по образу Ноктиса из FFXV, и проект быстро привлек внимание в 2016 году.
Сообщается, что UltiZeroGames по-прежнему использует Unreal Engine 4 и не перешла на Unreal Engine 5.
В августе 2023 года NVIDIA объявила, что игра будет поддерживать технологии DLSS 3 и трассировку лучей на ПК. Однако точные детали реализации трассировки лучей пока не раскрыты.
Дата выхода Lost Soul Aside еще не объявлена. UltiZeroGames планирует выпустить игру на ПК и PlayStation 5, но эти планы могли измениться за последний год.
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