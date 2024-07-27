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Crimson Desert: дата релиза и демонстрация на gamescom 2024

Pearl Abyss представляет Crimson Desert на gamescom 2024

1:22
Видеоигры

Студия Pearl Abyss, известная по игре Black Desert, подтвердила, что их долгожданный проект Crimson Desert будет доступен для игры на gamescom 2024. Это станет первой возможностью попробовать экшен-RPG, анонсированную в 2019 году и с тех пор несколько раз откладываемую.

Pearl Abyss представляет Crimson Desert на gamescom 2024
Фото: wikimapia by Patar knight, CC BY-SA 4.0

Разработчики планируют объявить точное расположение своего стенда перед началом выставки. Посетители смогут сыграть в Crimson Desert с 21 по 25 августа.

Изначально задуманный как приквел к Black Desert, Crimson Desert разворачивается в том же мире, но предлагает самостоятельную историю. Игроки возьмут на себя роль наемника Макдаффа, стремящегося преодолеть свое прошлое.

Последний раз геймплей игры был представлен на gamescom Opening Night Live 2023. Тогда продемонстрировали различные активности, такие как рыбалка и полеты на воздушном шаре, а также боевую систему, исследование мира и разрушаемое окружение.

Согласно последним данным, релиз Crimson Desert намечен на 2025 финансовый год для консолей и ПК. Возможно, на предстоящем gamescom ONL будут объявлены более точные сроки выхода игры.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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