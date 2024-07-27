Мистика и экшен на Олимпиаде в Париже: организаторы сделали отсылку к Assassin’s Creed

На церемонии открытия 33-их летних Олимпийских игр в Париже, прошедшей с 26 на 27 июля, была замечена отсылка к франшизе Assassin's Creed.
Компания Ubisoft намекнула на появление Арно из Assassin's Creed Unity, и действительно, загадочная фигура в капюшоне, одетая по моде 18 века, пронесла по крышам факел с Олимпийским огнем.
Представитель Ubisoft выразил гордость, что игра вдохновила создателей шоу, отметив влияние видеоигр на популярную культуру. Организаторы церемонии считают, что незнакомец олицетворяет собирательный образ персонажей французской истории и культуры, таких как Бельфегор, Железная Маска, Призрак Оперы и другие, сообщает Kotaku.
По концепт-артам, появившимся в сети, ассасин должен был забраться на крышу собора Нотр-Дам, что сделало бы шоу еще более впечатляющим.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.