Мистика и экшен на Олимпиаде в Париже: организаторы сделали отсылку к Assassin’s Creed

Отсылка к Assassin’s Creed на открытии Олимпиады в Париже привлекла внимание зрителей

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На церемонии открытия 33-их летних Олимпийских игр в Париже, прошедшей с 26 на 27 июля, была замечена отсылка к франшизе Assassin's Creed.

Фото: VK Play by The Olympic Games, PDM

Компания Ubisoft намекнула на появление Арно из Assassin's Creed Unity, и действительно, загадочная фигура в капюшоне, одетая по моде 18 века, пронесла по крышам факел с Олимпийским огнем.

Представитель Ubisoft выразил гордость, что игра вдохновила создателей шоу, отметив влияние видеоигр на популярную культуру. Организаторы церемонии считают, что незнакомец олицетворяет собирательный образ персонажей французской истории и культуры, таких как Бельфегор, Железная Маска, Призрак Оперы и другие, сообщает Kotaku.

По концепт-артам, появившимся в сети, ассасин должен был забраться на крышу собора Нотр-Дам, что сделало бы шоу еще более впечатляющим.