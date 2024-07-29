Удивительное приложение, которое охладит ваш ПК в жару за секунды

На ПК под управлением Windows 10 и 11 доступна новая программа Camomile, разработанная для охлаждения устройства во время жарких дней.
Это приложение понижает напряжение и частоту процессора, что способствует снижению температуры и обеспечивает стабильность системы. Для начала использования необходимо установить Camomile, запустить её и активировать функцию охлаждения.
Средний показатель снижения температуры процессора достигает до 25 градусов: от 73 до 50 и даже до 31 градуса, как указывают разработчики. Снижение температуры также ведет к уменьшению шума от кулеров. Однако стоит учитывать, что уменьшение температуры происходит за счет снижения общей производительности системы, что может сказаться на работе игр и других ресурсоемких приложений. Программу Camomile можно загрузить бесплатно с официального сайта разработчиков.
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