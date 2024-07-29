AMD откладывает выпуск Ryzen 9000 из-за серьезных проблем с качеством

AMD переносит дату выпуска новых процессоров Ryzen 9000

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AMD перенесла выпуск новых процессоров серии Ryzen 9000 из-за проблем с качеством первых партий. Изначально запланированный на 31 июля запуск был отложен, и теперь новые даты выпуска составляют 8 августа для моделей Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, а также 15 августа для более мощных Ryzen 9 9950X и 9900X.

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Задержка была вызвана необходимостью дополнительной проверки качества после обнаружения недостатков в первых производственных партиях. Обычно обзорные образцы распределяются среди экспертов за несколько недель до официального релиза, однако в данном случае AMD столкнулась с проблемами доступности из-за обнаруженных дефектов.

"Мы выявили, что первые партии продукции не полностью соответствуют нашим стандартам качества. В ответ мы приняли решение заменить дефектные устройства на новые, чтобы гарантировать нашим клиентам только лучшее качество", — сообщили в AMD.