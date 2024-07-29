Опасность для процессоров Intel: обновление BIOS теперь необходимость

Проблемы с процессорами Intel

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Процессоры Intel 13-го и 14-го поколения стали уязвимы к повреждениям из-за повышенного напряжения, и, как следствие, уже произошедшие повреждения остаются необратимыми, сообщают источники. В ответ на это Intel анонсировала обновление, запланированное на середину августа, которое должно решить основную причину проблемы, но оно не в силах исправить уже существующие дефекты.

Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

Компания подтвердила проблему и рекомендует пользователям незамедлительно обновить BIOS и использовать стандартные настройки Intel для минимизации рисков. Неустойчивость процессоров связывают в первую очередь с высоким напряжением, хотя усугубляет ситуацию и окислительный дефект в производственном процессе. Возможное воздействие этого изъяна распространяется на все процессоры 13-го и 14-го поколений, которые потребляют от 65 Вт и выше.

Несмотря на серьёзность проблемы, Intel не прекратила продажи этих процессоров, не объявила их отзыв и не предложила продление гарантии, что вызывает тревогу у многих пользователей.