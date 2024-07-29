Как RTX 3060 реально работает в популярных играх

Обзор игровой производительности RTX 3060 в паре с Ryzen 5 5600X

2:10 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На YouTube-канале PC Support & Gaming Test провели анализ производительности игровой системы с видеокартой RTX 3060 и процессором Ryzen 5 5600X в различных современных играх.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

В игре Alan Wake 2 настройки были выставлены на High без включения RT и DLSS, где средняя частота кадров составила 54 FPS.

PUBG была протестирована на высоких настройках графики, показав среднюю производительность в 202 FPS.

В Grand Theft Auto V при максимальных настройках с FXAA и двойным MSAA достигнуто среднее значение в 153 FPS.

Fortnite на средних настройках без RT и DLSS демонстрировала среднюю производительность 175 FPS.

Counter-Strike 2 тестировалась на высоких настройках без FSR, где был достигнут средний FPS равный 211.

Forza Horizon 5 на ультра-настройках с включенным RT и без DLSS показала средний результат в 81 FPS.

В результате тестирования различных игр общий средний FPS составил 113.

Конфигурация тестового компьютера включала следующие компоненты:

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12GB GDDR6;

Процессор AMD Ryzen 5 5600X;

32GB оперативной памяти Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz;

Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WiFi;

Блок питания Corsair CX750M 750W;

Двойной SSD WD Green 1TB M.2 NVMe Gen 3;

Монитор LG 22" с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 75 Hz;

Система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240L ARGB V2.