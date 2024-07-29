Как RTX 3060 реально работает в популярных играх

На YouTube-канале PC Support & Gaming Test провели анализ производительности игровой системы с видеокартой RTX 3060 и процессором Ryzen 5 5600X в различных современных играх.
В игре Alan Wake 2 настройки были выставлены на High без включения RT и DLSS, где средняя частота кадров составила 54 FPS.
PUBG была протестирована на высоких настройках графики, показав среднюю производительность в 202 FPS.
В Grand Theft Auto V при максимальных настройках с FXAA и двойным MSAA достигнуто среднее значение в 153 FPS.
Fortnite на средних настройках без RT и DLSS демонстрировала среднюю производительность 175 FPS.
Counter-Strike 2 тестировалась на высоких настройках без FSR, где был достигнут средний FPS равный 211.
Forza Horizon 5 на ультра-настройках с включенным RT и без DLSS показала средний результат в 81 FPS.
В результате тестирования различных игр общий средний FPS составил 113.
Конфигурация тестового компьютера включала следующие компоненты:
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.