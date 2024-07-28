Новая эра Windows: Microsoft вводит радикальные изменения в безопасности

После недавнего инцидента, связанного с программным обеспечением CrowdStrike, Microsoft анонсировала планы по ужесточению своих мер безопасности, чтобы приблизиться к уровню защиты, который применяет Apple при работе с ядром системы.
Джон Кейбл, вице-президент отдела Windows, подчеркнул важность повышения общей устойчивости и внедрения инноваций в сфере безопасности. Эта стратегия предполагает введение новых ограничений доступа к ядру операционной системы, которые должны укрепить защиту компьютеров на базе Windows от атак, подобных тем, что произошли в последнюю пятницу. Изменения будут внедряться постепенно, но они являются частью крупного плана по усилению безопасности.
Переход к новым мерам потребует времени, но уже сейчас ясно, что Microsoft серьезно нацелена на усиление защиты, чтобы предотвратить повторение ситуации, подобной проблемам с обновлением ПО CrowdStrike, которые оказали значительное влияние на системы по всему миру.
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