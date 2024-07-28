Ужасное ожидание: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесен на ноябрь

Разработчики из украинской компании GSC Game World объявили о новом переносе даты выхода своей долгожданной игры S. T. A. L.K.E.R. 2. Первоначально запланированная на 5 сентября 2024 года, премьера теперь состоится 20 ноября того же года. Команда разработчиков указала, что им требуется ещё два месяца на устранение всех обнаруженных недочётов и багов.
В августе команда также планирует предоставить дополнительные подробности о игре. "Мы осознаём, что ожидание было долгим, и мы искренне благодарны за ваше терпение. Дополнительные два месяца позволят нам исправить большее количество багов", — отметили в GSC Game World.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.