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Свершилось: ремастер Lolipop получит версию для PS4

Ремастер Lollipop Chainsaw получит версию для PS4 после шквала запросов от фанатов

1:03
Видеоигры

Поклонники экшена Lollipop Chainsaw могут праздновать победу. Их настойчивые просьбы были услышаны: студия Dragami Games объявила о планах выпустить ремастер игры не только на современных платформах, но и на PlayStation 4.

Ремастер Lollipop Chainsaw получит версию для PS4 после шквала запросов от фанатов
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Изначально обновлённая версия Lollipop Chainsaw должна была выйти 25 сентября на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. Однако после объявления даты релиза разработчики столкнулись с неожиданной реакцией — волной обращений от фанатов, которые хотели видеть игру и на PS4.

Геймдизайнер Ёшими Ясуда отреагировал на многочисленные просьбы через социальную сеть X (ранее известную как Twitter). Он подтвердил, что студия намерена удовлетворить желание игроков и пообещал, что команда работает над включением PS4-версии в график разработки. Однако точные сроки выхода версии для PS4 пока остаются неизвестными.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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