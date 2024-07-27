Chrome готов бороться со скрытыми угрозами, но просит пользователей поделиться паролями

Google представила обновлённый механизм обнаружения вредоносных программ в браузере Chrome. Теперь пользователи смогут отправлять подозрительные файлы, включая защищённые паролем архивы, на удалённую проверку. Однако для этого потребуется передать Google пароли от таких файлов.
Новая система безопасности включает несколько ключевых элементов:
Google объясняет необходимость таких мер тем, что злоумышленники всё чаще используют защищённые архивы для распространения вредоносного ПО, размещая пароли на страницах загрузки файлов. Компания заверяет, что после сканирования все файлы и пароли будут удалены.
Кроме того, Chrome вводит двухуровневую систему уведомлений о потенциально опасных файлах:
Для каждого уровня риска предусмотрены свои визуальные идентификаторы: значок, цвет и текст сообщения.
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