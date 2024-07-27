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Chrome готов бороться со скрытыми угрозами, но просит пользователей поделиться паролями

Chrome готов бороться со скрытыми угрозами

1:32
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Google представила обновлённый механизм обнаружения вредоносных программ в браузере Chrome. Теперь пользователи смогут отправлять подозрительные файлы, включая защищённые паролем архивы, на удалённую проверку. Однако для этого потребуется передать Google пароли от таких файлов.

Chrome готов бороться со скрытыми угрозами
Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

Новая система безопасности включает несколько ключевых элементов:

  • При активированной опции "Улучшенная защита" Chrome будет предлагать отправлять подозрительные файлы на удалённую проверку.
  • Для архивов форматов ZIP, 7Z и RAR, защищённых паролем, браузер запросит пароль для сканирования.
  • Пользователи с настройкой "Стандартная защита" смогут проверять метаданные содержимого архива локально.

Google объясняет необходимость таких мер тем, что злоумышленники всё чаще используют защищённые архивы для распространения вредоносного ПО, размещая пароли на страницах загрузки файлов. Компания заверяет, что после сканирования все файлы и пароли будут удалены.

Кроме того, Chrome вводит двухуровневую систему уведомлений о потенциально опасных файлах:

  • Предупреждение о подозрительных файлах с низкой степенью уверенности в их вредоносности.
  • Оповещение об опасных файлах с высокой вероятностью причинения вреда пользователю.

Для каждого уровня риска предусмотрены свои визуальные идентификаторы: значок, цвет и текст сообщения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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