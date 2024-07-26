PlayStation VR2 интегрируется с Steam: новые возможности для геймеров

У PlayStation VR2 дела идут не лучшим образом, и это еще мягко сказано. Однако Sony решила попытаться исправить ситуацию, обратив внимание на ПК.
В прошлом месяце компания выпустила адаптер для ПК, предназначенный для тех, кто хочет использовать PS VR2 как с играми на ПК, так и с играми для PS5. Теперь ожидается интеграция со Steam.
На Steam появилось приложение для PlayStation VR2, которое, по информации, будет доступно с 6 августа. Оно позволит использовать PS VR2 в нативном режиме с ПК VR и Steam-играми, обновлять прошивку гарнитуры и контроллеров Sense через Steam, а также настраивать различные параметры. Для использования приложения потребуется ПК-адаптер.
В прошлом месяце поступили сообщения, что Sony значительно сократила финансирование разработки PS VR2 из-за низкой популярности устройства — интерес к VR спал, а количество значимых игр для виртуальной реальности невелико.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.