PlayStation VR2 интегрируется с Steam: новые возможности для геймеров

Sony запускает приложение для PlayStation VR2 на Steam

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

У PlayStation VR2 дела идут не лучшим образом, и это еще мягко сказано. Однако Sony решила попытаться исправить ситуацию, обратив внимание на ПК.

Фото: flickr.com by E-Games Bern, CC BY-NC-SA 2.0

В прошлом месяце компания выпустила адаптер для ПК, предназначенный для тех, кто хочет использовать PS VR2 как с играми на ПК, так и с играми для PS5. Теперь ожидается интеграция со Steam.

На Steam появилось приложение для PlayStation VR2, которое, по информации, будет доступно с 6 августа. Оно позволит использовать PS VR2 в нативном режиме с ПК VR и Steam-играми, обновлять прошивку гарнитуры и контроллеров Sense через Steam, а также настраивать различные параметры. Для использования приложения потребуется ПК-адаптер.

В прошлом месяце поступили сообщения, что Sony значительно сократила финансирование разработки PS VR2 из-за низкой популярности устройства — интерес к VR спал, а количество значимых игр для виртуальной реальности невелико.