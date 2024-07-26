OpenAI выпустила новый поисковик SearchGPT, который уничтожит Google

OpenAI выпустила новый поисковик SearchGPT

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Новый поисковый инструмент SearchGPT от компании OpenAI привлек значительное внимание. Это важное событие в технологическом мире, ставящее под вопрос доминирование Google в области поиска информации. SearchGPT обещает изменить подход к интернет-поиску, предоставляя не только доступ к релевантным страницам, но и анализируя и обобщая данные из различных источников, включая новостные порталы. Он способен взаимодействовать с пользователями, отвечая на их вопросы и предлагая более глубокий анализ тем. Для обеспечения прозрачности и достоверности информации, SearchGPT будет предоставлять ссылки на источники в конце каждого ответа.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Несмотря на очевидные преимущества для пользователей, запуск SearchGPT вызывает споры в медиаиндустрии. Многие издатели обеспокоены возможным влиянием новой технологии на свою бизнес-модель.

Исследователи также выражают опасения, что ИИ-поисковики, предоставляя полные ответы, могут уменьшить необходимость перехода на веб-сайты, с которых эта информация взята. Это, в свою очередь, может привести к снижению посещаемости и уменьшению доходов от рекламы для компаний.