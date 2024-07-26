Российские геймеры увеличили расходы на игры до 54,5 млрд рублей

Во втором квартале 2024 года российские геймеры потратили на видеоигры 54,5 млрд рублей, что на 11% больше, чем в первом квартале (49 млрд рублей).
В опросе участвовали около 1000 геймеров, которые играют более пяти часов в неделю, при этом в стране насчитывается более 25 млн таких игроков. Наибольшей популярностью среди игр пользовались Elden Ring Shadow of the Erdtree, Hades 2 и Stellar Blade, а из российских игр — "Мир танков" и Atomic Heart, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование онлайн-школой геймдева XYZ School.
Рост расходов связывают с восстановлением рынка и увеличением стоимости зарубежных видеоигр из-за сложных способов их покупки и дополнительных комиссий.
В 2023 году российские геймеры потратили на видеоигры и внутриигровые предметы свыше 161 млрд рублей. Аналитики дают противоречивые прогнозы относительно дальнейшего роста или сокращения рынка.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.