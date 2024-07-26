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Российские геймеры увеличили расходы на игры до 54,5 млрд рублей

Расходы российских геймеров на видеоигры выросли на 11%

1:10
Видеоигры

Во втором квартале 2024 года российские геймеры потратили на видеоигры 54,5 млрд рублей, что на 11% больше, чем в первом квартале (49 млрд рублей).

Расходы российских геймеров на видеоигры выросли на 11%
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В опросе участвовали около 1000 геймеров, которые играют более пяти часов в неделю, при этом в стране насчитывается более 25 млн таких игроков. Наибольшей популярностью среди игр пользовались Elden Ring Shadow of the Erdtree, Hades 2 и Stellar Blade, а из российских игр — "Мир танков" и Atomic Heart, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование онлайн-школой геймдева XYZ School.

Рост расходов связывают с восстановлением рынка и увеличением стоимости зарубежных видеоигр из-за сложных способов их покупки и дополнительных комиссий.

В 2023 году российские геймеры потратили на видеоигры и внутриигровые предметы свыше 161 млрд рублей. Аналитики дают противоречивые прогнозы относительно дальнейшего роста или сокращения рынка.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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