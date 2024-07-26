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Новая игра от создателей Warframe вызвала шквал критики: что пошло не так?

Digital Extremes ответила на критику геймеров новой игры Soulframe

1:11
Видеоигры

Компания Digital Extremes, известная благодаря игре Warframe, столкнулась с критикой пользователей по поводу своей новой игры Soulframe.

Digital Extremes ответила на критику геймеров новой игры Soulframe
Фото: Openverse by vyassaurabh411, CC BY-ND 2.0

В конце июля 2024 года компания представила геймплейный трейлер для фэнтезийного ММО-экшена, но геймеры указали на "сырую" боевую систему и анимации. В ответ на критику Digital Extremes удалила первоначальный трейлер, ссылаясь на "визуальные баги", и выпустила новое видео. Разработчики отметили, что представленный геймплей был записан в пре-альфе, и обещали улучшения в будущих версиях игры.

Soulframe была анонсирована в 2022 году и будет распространяться по условно-бесплатной модели. Точная дата выхода пока неизвестна, но открытое бета-тестирование планируется на осень 2024 года.

При создании Soulframe разработчики вдохновлялись работами анимационной студии Ghibli, особенно фильмом "Принцесса Мононоке" Хаяо Миядзаки. Действие игры происходит в "фэнтезийном отражении" вселенной Warframe.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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