Российский игровой рынок восстанавливается: рост расходов геймеров на 11% в 2024 году

Игровой рынок России вернулся к уровню конца 2021 года

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Игровой рынок России восстановился до уровней конца 2021 — начала 2022 годов, до того, как Запад начал вводить против нас санкции.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

За последние несколько месяцев расходы российских геймеров на видеоигры возросли до 54,5 млрд рублей, что является значительным увеличением на 11% по сравнению с началом года.

Во втором квартале особенно популярными оказались игры, такие как Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Hades 2 и Stellar Blade, а также отечественные проекты "Мир танков" и Atomic Heart. Это говорит о высоком интересе как к зарубежным хитам, так и к российским разработкам.

В 2023 году российские геймеры потратили более 161 млрд рублей на видеоигры и внутриигровые предметы. Увеличение расходов связано с восстановлением рынка.