Игровой рынок России восстановился до уровней конца 2021 — начала 2022 годов, до того, как Запад начал вводить против нас санкции.
За последние несколько месяцев расходы российских геймеров на видеоигры возросли до 54,5 млрд рублей, что является значительным увеличением на 11% по сравнению с началом года.
Во втором квартале особенно популярными оказались игры, такие как Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Hades 2 и Stellar Blade, а также отечественные проекты "Мир танков" и Atomic Heart. Это говорит о высоком интересе как к зарубежным хитам, так и к российским разработкам.
В 2023 году российские геймеры потратили более 161 млрд рублей на видеоигры и внутриигровые предметы. Увеличение расходов связано с восстановлением рынка.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.