Рейтинг самых "играющих" регионов РФ: Москва на первом месте

Москва лидирует по загрузкам мобильных игр в RuStore

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Москва стала самым активным российским регионом по числу загрузок мобильных игр в июле, сообщили Москве 24 в официальном российском магазине приложений RuStore, как сообщает Москва 24.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Аналитики составили рейтинг регионов России по количеству скачиваний и выяснили, что чаще всего приложения загружают в столице.

Москва оказалась на первом месте с 20% всех загрузок игр в RuStore, за ней следуют Ленинградская область (8%) и Свердловская область (5%).

Среди жителей столицы самыми популярными категориями стали экшен (16% всех загрузок), симуляторы (15%) и головоломки (10%). Самыми быстрорастущими оказались ролевые и детские игры, количество загрузок которых за год удвоилось.

"В Москве самой популярной игрой по числу скачиваний в июле стала Tank Blitz, которую загрузили 24,2% москвичей. На втором месте — игра "Плюс Сити" с 14%, затем идут "Дурак Онлайн" (12,1%) и "Подземелье и Алмазы три в ряд" (9,4%). Замыкает пятерку "Слово Пацана: Война Районов" с 7,1%," — сообщили аналитики.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений. Если его примут, в России можно будет продавать только смартфоны и планшеты, имеющие доступ к российскому магазину приложений RuStore.