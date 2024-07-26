Последствия забастовки актёров США: почему GTA 6 в безопасности, а другие игры — нет?

Забастовка актёров США не повлияет на разработку Grand Theft Auto 6

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Забастовка Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), начавшаяся 26 июля 2024 года, не повлияет на разработку Grand Theft Auto 6 и других проектов, запущенных более года назад, благодаря положениям Договора об интерактивных медиа.

Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

Актерам разрешено продолжать работу над такими проектами, как GTA 6 и Call of Duty: Black Ops 6, но запрещено участвовать в новых проектах компании Take-Two. Игры-сервисы регулируются особыми правилами: актерам можно работать над уже выпущенными тайтлами в течение 60 дней, после чего это будет запрещено при продолжении забастовки.

Протесты вызваны недовольством использованием искусственного интеллекта и требованиями повышения зарплат и улучшения условий труда. Забастовка распространяется на компании, подписавшие соглашение с профсоюзом, включая Activision, EA, Insomniac Games, и Take-Two.