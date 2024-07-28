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iPhone 17 Slim: ультратонкий дизайн, но характеристики остаются на уровне iPhone SE 4

iPhone 17 Slim: стильный дизайн, но устаревшие характеристики

1:44
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Линейка iPhone 16 продолжает совершенствовать предыдущие модели, предлагая улучшенные камеры и новую кнопку захвата. Дополнительно, ожидаются значительные новшества в области программного обеспечения, включая Apple Intelligence и новые чипы для утилит искусственного интеллекта. В 2024 году ожидается крупное обновление в виде iPhone 17, который будет представлен в ультратонком дизайне. Однако, согласно новым сведениям, его характеристики будут почти идентичны iPhone SE 4.

iPhone 17 Slim: стильный дизайн, но устаревшие характеристики
Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013, CC BY 2.0

Первоначальные слухи предполагали, что iPhone 17 Slim станет премиальной заменой модели Plus. Однако, Apple решила сохранить модель Plus, выпустив Slim как отдельное устройство. Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что iPhone 17 Slim не будет конкурировать с iPhone 17 Pro по производительности и функциональности. Он получит чип A19  и первый 5G модем, разработанный Apple, что позволит компании уменьшить зависимость от Qualcomm.

Неожиданным стало решение Apple установить одну заднюю камеру в iPhone 17 Slim, тогда как остальные модели линейки будут оснащены двумя или тремя объективами. Это ставит его на один уровень с iPhone SE 4, который также получит одну заднюю камеру и 5G модем от Apple. Материалы для корпуса будут включать гибрид алюминия и титана.

iPhone 17 Slim обещает быть элегантным и компактным устройством, но его технические характеристики могут разочаровать пользователей, ожидающих значительных обновлений.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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