Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дженнифер Гарнер сделала тонкий намёк на личные проблемы Бена Аффлека
8 типичных ошибок при готовке каши, которые совершают все
ЕК требует возврата субсидии из-за срыва проекта СПГ-терминала
Эти советы помогут продлить урожай огурцов
Доктор рассказал о рисках и пользе холодной воды для закаливания
Том Круз удостоился ордена Почётного легиона Франции
Как не оскорбить армянскую культуру
Корпорация Google заявила о прекращении работы коротких URL-адресов в 2025 году
Как Xbox сталкивается с финансовыми вызовами перед лицом конкуренции с PlayStation
Когда функции Apple Intelligence появятся в бета-обновлении iOS 18 для iPhone?

Apple Intelligence: искусственный интеллект для iOS 18 ожидается в августе

2:01
Видеоигры

iOS 18 привнесла множество новых улучшений для iPhone, и разработчики активно исследуют новые функции с момента выпуска первой бета-версии. Однако один из ключевых элементов платформы все еще отсутствует в последних бета-версиях, и компания Apple пока не раскрыла точные сроки его появления для разработчиков и публичных бета-тестеров. Речь идет о функциях Apple AI и их позднем включении в цикл бета-тестирования

Apple Intelligence: искусственный интеллект для iOS 18 ожидается в августе
Фото: PxHere is licensed under CC0

Apple Intelligence — это ответ компании на растущую популярность искусственного интеллекта и его влияние на индустрию. Было подтверждено, что эта функция появится в виде бета-версии на конференции Apple WWDC, однако конкретные даты объявлены не были, что создает неопределенность для разработчиков. Недавно Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 18, и Apple Intelligence все еще отсутствует, что вызвало предположения о возможной задержке функции.

Поскольку iOS 18 запланирована к выпуску в сентябре вместе с линейкой iPhone 16, предполагается, что Apple Intelligence станет доступна в августе. Скорее всего, компания выпустит утилиту до конца следующего месяца. Для Apple важно сделать это как можно скорее, чтобы разработчики успели протестировать платформу и сообщить об ошибках, обеспечивая стабильное взаимодействие с пользователем.

На начальном этапе функции Apple Intelligence будут доступны только на английском языке с последующим расширением на другие. По совместимости, только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max смогут использовать эту функцию, что означает, что старые модели останутся без этой новинки. Первоначально в Apple Intelligence будут отсутствовать некоторые функции, включая новый интерфейс Siri. Компания продолжит совершенствовать технологию и завершит ее внедрение в следующем году. 

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"

В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.

Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Назван лучший способ борьбы с сорняками
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Последние материалы
Доктор рассказал о рисках и пользе холодной воды для закаливания
Том Круз удостоился ордена Почётного легиона Франции
Как не оскорбить армянскую культуру
Корпорация Google заявила о прекращении работы коротких URL-адресов в 2025 году
Apple Intelligence: искусственный интеллект для iOS 18 ожидается в августе
Туристам на заметку: строгие запреты в Казахстане
Как Xbox сталкивается с финансовыми вызовами перед лицом конкуренции с PlayStation
Как предотвратить неприятные запахи на кухне без вытяжки
Почему дорогие средства не работают: распространенные ошибки в использовании
Даня Милохин попробовал себя в кондитерском деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников