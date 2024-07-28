Когда функции Apple Intelligence появятся в бета-обновлении iOS 18 для iPhone?

Apple Intelligence: искусственный интеллект для iOS 18 ожидается в августе

2:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

iOS 18 привнесла множество новых улучшений для iPhone, и разработчики активно исследуют новые функции с момента выпуска первой бета-версии. Однако один из ключевых элементов платформы все еще отсутствует в последних бета-версиях, и компания Apple пока не раскрыла точные сроки его появления для разработчиков и публичных бета-тестеров. Речь идет о функциях Apple AI и их позднем включении в цикл бета-тестирования

Фото: PxHere is licensed under CC0

Apple Intelligence — это ответ компании на растущую популярность искусственного интеллекта и его влияние на индустрию. Было подтверждено, что эта функция появится в виде бета-версии на конференции Apple WWDC, однако конкретные даты объявлены не были, что создает неопределенность для разработчиков. Недавно Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 18, и Apple Intelligence все еще отсутствует, что вызвало предположения о возможной задержке функции.

Поскольку iOS 18 запланирована к выпуску в сентябре вместе с линейкой iPhone 16, предполагается, что Apple Intelligence станет доступна в августе. Скорее всего, компания выпустит утилиту до конца следующего месяца. Для Apple важно сделать это как можно скорее, чтобы разработчики успели протестировать платформу и сообщить об ошибках, обеспечивая стабильное взаимодействие с пользователем.

На начальном этапе функции Apple Intelligence будут доступны только на английском языке с последующим расширением на другие. По совместимости, только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max смогут использовать эту функцию, что означает, что старые модели останутся без этой новинки. Первоначально в Apple Intelligence будут отсутствовать некоторые функции, включая новый интерфейс Siri. Компания продолжит совершенствовать технологию и завершит ее внедрение в следующем году.