Слухи и секретные подсказки с Comic-Con 2024 указывают на возможный ремастер Legacy of Kain: Soul Reaver I и II

По слухам Legacy of Kain: Soul Reaver I и II могут получить ремастеры

1:39 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На Comic-Con в Сан-Диего в этом году появились захватывающие слухи о возможном ремастеринге игр Legacy of Kain: Soul Reaver I и II. Согласно сообщениям, на мероприятии были замечены две статуи, изображающие культовых персонажей Каина и Разиэля, с логотипом Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered. QR-код, прикрепленный к ним, ведет к подписке на рассылку новостей Dark Horse, что может указывать на готовящееся объявление.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Пока что Crystal Dynamics, разработчик игр, официально не прокомментировала эти слухи. Тем не менее, наличие брендированных статуй и активность вокруг них предполагают, что анонс может быть близким. Последние игры в серии Legacy of Kain вышли уже давно. Defiance появилась на свет в 2003 году, завершая сюжетные линии Каина и Разиэля. Затем планировался выпуск многопользовательской игры Nosgoth, которая стартовала в открытом бета-тестировании в 2015 году, но была закрыта в 2016 году.

Если слухи подтвердятся, ремастеры Soul Reaver I и II могут стать отличным началом для возрождения этой классической серии. Это также предоставит современным игрокам возможность вновь окунуться в мир Legacy of Kain и оценить его в обновленном виде. Надеемся, что такие ремастеры будут способствовать возвращению всей серии, которая по праву считается одной из величайших в истории видеоигр.