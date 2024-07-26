Актеры озвучки видеоигр объявили забастовку против крупных игровых компаний из-за ИИ

Профсоюз актеров объявил забастовку из-за искусственного интелекта

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Профсоюз актеров SAG-AFTRA объявил о начале забастовки актеров озвучки и захвата движения в игровой индустрии. Более 160 000 исполнителей отказываются работать с крупными разработчиками, такими как Activision, Disney и EA, до тех пор, пока компании не согласятся на контракт, включающий "критически важные меры защиты от ИИ" для членов профсоюза. Забастовка официально начинается сегодня, 26 июля.

Фото: www.flickr.com by Артемас Лю, CC BY 2.0

Актеры озвучки, поддержавшие забастовку 98,32% голосов, требуют, чтобы крупные игровые компании информировали профсоюз о планах использования генеративного ИИ для замены работы актеров, а также вели переговоры о компенсации за материалы, созданные на основе голоса или внешности актеров.

По словам национального исполнительного директора SAG-AFTRA Дункана Крэбтри-Айрленда, актеры борются за "справедливую компенсацию и право на информированное согласие при использовании ИИ их лиц, голосов и тел".

Игровые компании, ведущие переговоры с профсоюзом, утверждают, что уже предложили "значимые меры защиты от ИИ, включающие требование согласия и справедливой компенсации", и заявляют, что их условия "одни из самых сильных в индустрии развлечений". Однако профсоюз с этим не согласен.

Несмотря на достигнутые соглашения по многим важным вопросам, работодатели отказываются четко подтвердить, что они будут защищать всех исполнителей в своих формулировках об ИИ.

Актриса и переговорщик профсоюза Сара Эльмале заявила:

"Восемнадцать месяцев переговоров показали нам, что наши работодатели не заинтересованы в справедливой, разумной защите от ИИ, а скорее в вопиющей эксплуатации. Мы отвергаем эту парадигму — мы не оставим никого из наших членов позади и не будем больше ждать достаточной защиты."

Одри Кулинг, представитель игровых продюсеров, сообщила:

"Мы разочарованы тем, что профсоюз решил уйти, когда мы так близки к сделке, и мы по-прежнему готовы возобновить переговоры."

Хотя генеративные голоса ИИ, возможно, никогда не смогут выступать так же убедительно, как настоящие актеры, уже есть примеры замены актеров ИИ-синтезом речи и использования генеративного ИИ для имитации голосов. Например, в Stellaris используются генеративные голоса ИИ на основе голосов реальных актеров, хотя Paradox выплачивает роялти актерам, предоставившим данные для обучения ИИ — это пример соглашения, которое может потребовать контракт с защитой от ИИ.

Сфера использования генеративного ИИ довольно запутанная. Один из заметных инцидентов произошел, когда OpenAI использовала голос, очень похожий на голос Скарлетт Йоханссон, имитируя её игру в роли ИИ-компаньона в фильме "Она". Репликация голоса с помощью ИИ также используется непрофессионалами, в некоторых случаях для создания материала, против которого актеры возражают, например, порнографии. Сложно остановить любителей, но меры защиты могли бы по крайней мере предотвратить эксплуатацию игровыми компаниями образа нанятого актера для работы, на которую он не соглашался.