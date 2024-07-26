Масштабный мод Fallout: London для Fallout 4 стал доступен для скачивания на GOG.com

Новый мод Fallout: London теперь доступен для скачивания

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Мод для Fallout 4, по масштабам равный полноценному дополнению, теперь официально доступен и готов к установке. Его можно бесплатно скачать и установить через GOG mod launcher. Однако важно, чтобы ваша версия игры не была обновлена до следующего поколения, иначе мод окажется несовместимым.

Команда FLOWN трудилась над этим огромным проектом долгие годы, и вот, наконец, наступил день его выхода. Fallout: London можно установить по всему миру, за исключением пользователей консолей и тех, кто приобрел игру в EpicGamesStore. Если вы все же хотите попробовать мод, на Fallout 4 сейчас действует скидка 60% на GOG.com, где он полностью совместим.

Проект разрабатывался на протяжении пяти лет, и фанаты с нетерпением ждали его выхода, особенно после анонсов the Fallout show и обновления следующего поколения для Fallout 4. Из-за большого размера мода большинство популярных сайтов не смогли разместить его, поэтому GOG.com взяли на себя эту задачу, предложив пользователям воспользоваться специальным лаунчером.

Fallout: London предлагает более 200 новых квестов и 20 фракций, борющихся за власть в городе. Для его установки потребуется минимум 65 ГБ свободного места, не считая места, необходимого для Fallout 4: Game of the Year edition.