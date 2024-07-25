Paradox Interactive на грани краха: отмена проекта Life by You обрушила прибыль на 90%

Компания Paradox Interactive опубликовала отчет за первое полугодие 2024 года, в котором сообщила о значительном снижении операционной прибыли во втором квартале — на 90%, до $3,4 млн.
Основной причиной стала отмена симулятора жизни Life by You, на разработку которого было потрачено $19,2 млн. Проект был закрыт, и эти средства пришлось списать. Также на финансовые результаты негативно повлияло закрытие Paradox Tectonic. Суммы, потраченные на выплаты сотрудникам и прекращение работы, не раскрываются.
В целом, за первое полугодие 2024 года операционная прибыль Paradox Interactive снизилась на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив всего $2,5 млн.
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