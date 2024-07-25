Fallout London: долгожданная модификация для Fallout 4 выпущена

Вчера, 25 июля, долгожданная модификация Fallout London для четвертой части игры наконец-то вышла! Разработчики сообщили, что релиз запланирован на 16:00 по московскому времени, если, конечно, не начнется ядерная война.
Этот фанатский проект считается одним из самых амбициозных в истории серии Fallout. События игры разворачиваются в постапокалиптическом Лондоне между событиями Fallout и Fallout 2. Озвучкой персонажей занимались несколько известных актеров, включая Нила Ньюборна, прославившегося своей ролью в Baldur's Gate 3.
Модификация доступна на GOG и на сайте Nexus Mods. Для ее установки потребуется 65 Гб свободного места. В игре представлено около 200 квестов, 20 фракций и 15 районов. Также будут доступны 7 спутников и улучшенная система диалогов. В проекте есть новый саундтрек и полная озвучка всех основных персонажей, банд и фракций.
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