Fallout London: долгожданная модификация для Fallout 4 выпущена

Вера случится релиз Fallout London

1:07 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Вчера, 25 июля, долгожданная модификация Fallout London для четвертой части игры наконец-то вышла! Разработчики сообщили, что релиз запланирован на 16:00 по московскому времени, если, конечно, не начнется ядерная война.

Фото: youtube.com by Prime Video, PDM

Этот фанатский проект считается одним из самых амбициозных в истории серии Fallout. События игры разворачиваются в постапокалиптическом Лондоне между событиями Fallout и Fallout 2. Озвучкой персонажей занимались несколько известных актеров, включая Нила Ньюборна, прославившегося своей ролью в Baldur's Gate 3.

Модификация доступна на GOG и на сайте Nexus Mods. Для ее установки потребуется 65 Гб свободного места. В игре представлено около 200 квестов, 20 фракций и 15 районов. Также будут доступны 7 спутников и улучшенная система диалогов. В проекте есть новый саундтрек и полная озвучка всех основных персонажей, банд и фракций.