Скорость загрузки YouTube на компьютерах снизится на 70% — депутат Хинштейн

Скорость загрузки YouTube на компьютерах снизится на 40%

0:37 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

По словам депутата, к концу следующей недели скорость снизится на 70%. Он также признал, что российские власти намеренно замедляют сервис в ответ на действия администрации иностранного ресурса, которая, по их мнению, безнаказанно нарушает и игнорирует российские законы.

Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Александр Хинштейн отметил, что на данный момент было решено не снижать скорость YouTube на мобильных устройствах.

Ранее в компании "Ростелеком" заявили, что замедление работы площадки связано с деградацией оборудования Google, которое не обновлялось уже два года.