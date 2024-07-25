Скорость загрузки YouTube на компьютерах снизится на 70% — депутат Хинштейн

По словам депутата, к концу следующей недели скорость снизится на 70%. Он также признал, что российские власти намеренно замедляют сервис в ответ на действия администрации иностранного ресурса, которая, по их мнению, безнаказанно нарушает и игнорирует российские законы.
Александр Хинштейн отметил, что на данный момент было решено не снижать скорость YouTube на мобильных устройствах.
Ранее в компании "Ростелеком" заявили, что замедление работы площадки связано с деградацией оборудования Google, которое не обновлялось уже два года.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.