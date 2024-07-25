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Скорость загрузки YouTube на компьютерах снизится на 70% — депутат Хинштейн

Скорость загрузки YouTube на компьютерах снизится на 40%

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По словам депутата, к концу следующей недели скорость снизится на 70%. Он также признал, что российские власти намеренно замедляют сервис в ответ на действия администрации иностранного ресурса, которая, по их мнению, безнаказанно нарушает и игнорирует российские законы.

Скорость загрузки YouTube на компьютерах снизится на 40%
Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Александр Хинштейн отметил, что на данный момент было решено не снижать скорость YouTube на мобильных устройствах.

Ранее в компании "Ростелеком" заявили, что замедление работы площадки связано с деградацией оборудования Google, которое не обновлялось уже два года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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