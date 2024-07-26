Спидраннер Distortion2 обещает 10,000 долларов за самое быстрое прохождение Elden Ring: Shadow of the Erdtree на уровне 1 с уникальными ограничениями

Спидраннеры Elden Ring борются за приз: новый вызов от Distortion2 без мощного оружия

2:27 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Спидраннинг в Elden Ring набирает всё большую популярность, и Distortion2, известный спидраннер и бывший рекордсмен мира, объявил о новом уникальном проекте. Его цель — победить всех боссов воспоминаний в Shadow of the Erdtree, включая Бэйла, используя только оружие из DLC и ограниченные уровни Scadutree, находясь на уровне 1. Это амбициозное испытание привлекло внимание благодаря награде в размере 10 000 долларов.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Необычный спидран

Distortion2 назвал своё испытание "Rune Level 1 DLC%". Он решил усложнить задачу, отказавшись от использования оружия из основной игры, чтобы участники увидели нечто новое.

"Я хотел сделать что-то более уникальное!" — говорит Distortion2.

Этот подход добавляет новые уровни сложности и стратегии в прохождение.

Как присоединиться к соревнованию

Для участия в соревновании необходимо получить файл сохранения от Distortion2. Этот файл можно найти в Discord, посвященном спидрану. Без него ваш забег не будет засчитан. Отправной точкой является место, где начинается DLC, рядом с коконом Микеллы во дворце Мога. Участникам предстоит самим выбирать маршрут и стратегию прохождения до 11 августа.

Сложности и стратегии

В этом испытании использование мощного оружия из основной игры, такого как Богохульный клинок или Клык ищейки, запрещено. Это усложняет задачу, так как игроки не смогут полагаться на проверенные методы. Также запрещено собирать уровни Scadutree, которые обычно помогают увеличить урон. В этом соревновании уровень Scadutree можно повысить только на один за каждого побежденного босса.

Интересные сборки и тактики

Одним из самых захватывающих аспектов этого испытания будет наблюдение за тем, какие сборки и тактики окажутся наиболее эффективными. Учитывая ограничения, участники будут вынуждены проявлять креативность и изобретательность. Спидраннеры будут искать наилучшие пути и оптимальные стратегии для достижения цели.

Этот новый проект Distortion2 обещает стать одним из самых захватывающих и сложных спидранов в истории Elden Ring.