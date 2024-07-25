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Новое обновление Stellar Blade для PS5: новые костюмы и таинственный саундтрек

Shift Up выпустила летнее обновление для Stellar Blade на PS5

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Видеоигры

Shift Up выпустила летнее обновление для экшена Stellar Blade, доступного эксклюзивно на PS5.

Shift Up выпустила летнее обновление для Stellar Blade на PS5
Фото: wikipedia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

Обновление включает тематическую зону отдыха, новые костюмы для главной героини Евы и саундтрек. Лаунж-зона расположена в Оазисе Великой Пустыни и будет доступна ограниченное время, как и летний саундтрек, который будет проигрываться в этой локации. Геймеры смогут приобрести аксессуар и два новых костюма-купальника для Евы у персонажа Клайда в Оазисе.

Игра Stellar Blade была выпущена 26 апреля 2024 года и получила высокие оценки от критиков и геймеров. В июле стало известно, что Shift Up ищет сотрудника для проекта на PC, что фанаты расценили как начало работы над портом игры для этой платформы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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