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Hunt: Showdown 1896: новый масштабный апдейт и карта Mammon's Gulch в августе 2024

Hunt: Showdown получает крупное обновление в августе 2024

3:15
Видеоигры

Популярный экстракшен-шутер Hunt: Showdown от Crytek готовится к значительному обновлению в августе. Разработчики сообщили о множестве крупных изменений, которые не только улучшат игру, но и изменят ее название на Hunt: Showdown 1896.

Hunt: Showdown получает крупное обновление в августе 2024
Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters glenncarstenspeters, PDM

Главным элементом обновления станет новая карта под названием Mammon's Gulch, действие которой развернется в живописных горах Колорадо. Это первая новая карта за последние три года, и она обещает стать самой детализированной и проработанной из всех существующих. В ней будут крутые горные тропы, глубокие шахты и уникальные локации для битв.

Разработчики полностью обновили подход к созданию игровых зон. Новые "мегаструктуры" заменят традиционные локации, предоставляя игрокам более сложные и интересные места для сражений. Например, шахта Оро Гордо представляет собой огромное многоэтажное сооружение с множеством входов и выходов, соединенное с центральной системой шахт.

Игровой процесс также претерпит изменения. Густые леса и новый ландшафт заставят игроков более тщательно планировать свои действия и выбирать снаряжение. Снайперская игра станет более тактической и ситуационной, а не универсально эффективной. Будет также введено падение пуль на дальних дистанциях, что добавит реализма в перестрелки.

Технически игра перейдет на новую версию движка CryEngine 5.11, что улучшит визуальное оформление и добавит поддержку современных графических технологий, таких как HDR, DirectX 12, FSR и DLSS. Однако это также повысит минимальные системные требования и приведет к прекращению поддержки консолей старого поколения.

Обновление затронет практически все аспекты игры. Будет внедрена новая система звука, имитирующая реальное распространение звуковых волн, обновлен пользовательский интерфейс, изменены система перков и оружия, а также добавлены новые механики установки ловушек.

Разработчики также упростят систему еженедельных испытаний, добавят возможность центрирования прицела и переработают систему найма охотников. Легендарные охотники станут обычными, а стандартные охотники получат имена и предыстории.

После выхода обновления Crytek планирует обновить и существующие карты, улучшив освещение и визуальные эффекты воды. Это сделает игровой мир еще более впечатляющим и реалистичным.

Хотя разработчики не считают это обновление полноценным сиквелом, масштабы изменений позволяют рассматривать Hunt: Showdown 1896 как Hunt 2.0. Игра сохранит все текущие карты, прогресс и косметические предметы игроков, но значительно расширит и улучшит игровой опыт.

Обновление Hunt: Showdown 1896 ожидается 15 августа. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте игры.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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