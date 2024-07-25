STALKER 2 опять переносится: новая дата выхода и причины

Студия GSC Game World объявила о переносе даты выхода S. T. A. L. K. E.R. 2: Heart of Chornobyl с 5 сентября на 20 ноября 2024 года, чтобы разработчики могли устранить ошибки.
"Мы понимаем, что вы можете устать от ожидания, и мы искренне ценим ваше терпение. Эти дополнительные два месяца дадут нам возможность исправить больше "неожиданных аномалий"," — заявил Евгений Григорович, геймдиректор GSC Game World.
Однако есть и хорошие новости для фанатов STALKER 2: 12 августа пройдет подробная презентация Heart of Chornobyl в сотрудничестве с Xbox. Она будет включать интервью с разработчиками GSC Game World, новый геймплей с демонстрацией свежих локаций и катсцен, а также полное прохождение одного из ключевых квестов STALKER 2.
Это не первый перенос STALKER 2. Изначально игра должна была выйти в конце 2022 года, но разработка была приостановлена из-за военных действий РФ. Затем, после переноса на начало 2024 года, релиз был назначен на 5 сентября 2024 года. Многочисленные переносы указывают на то, что студия не была готова к выпуску игры в первоначальные сроки.
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