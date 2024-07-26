Сентябрьское мероприятие PlayStation Showcase: анонс PS5 Pro и новые игры 2025 года

На PlayStation Showcase в сентябре будет анонсирована PlayStation 5

2:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Согласно детализированному анализу, опубликованному в интернете, в сентябре ожидается значимое мероприятие PlayStation Showcase., посвященная анонсу PlayStation 5 Pro. Аналитик Уильям Р. Агилар, ссылаясь на надежные источники, уверен на 90%,, что это событие состоиться и на это есть веские причины.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

По словам Агилара, PlayStation обязана информировать своих акционеров о продуктах, которые планирует выпустить в следующем году. В 2023 году в это время уже были известны такие проекты, как "Звездный клинок", "Восстание ронинов", "Конкорд", "Возрождение Final Fantasy VII" и "Спасатели ада 2", запланированные на 2024 год. В этом году пока нет информации о планах на 2025 год.

Анонс PlayStation 5 Pro нельзя делать слишком рано, чтобы избежать падения продаж базовой модели PS5. Sony, вероятно, хочет продемонстрировать новые игры, которые выйдут на обновленной системе, что делает сентябрь идеальным временем для презентации. Кроме того, в этом году PlayStation отмечает свой 20-летний юбилей, что является отличным поводом для проведения значимого события.

Также стоит учитывать, что PlayStation 5 уже находится во второй половине своего жизненного цикла. Прошлый опыт показывает, что Sony имеет привычку проводить крупные презентации, чтобы продемонстрировать игры, которые закроют текущий цикл консоли. Это делает сентябрьскую выставку особенно важной и, возможно, отличающейся от предыдущих.

Таким образом, все факторы указывают на то, что сентябрьская PlayStation Showcase станет значимым событием, где будут представлены как PS5 Pro, так и новые игры, которые покорят геймеров в ближайшие годы.