Взорвало рынок: Россия вошла в топ-10 покупателей игровых консолей у Китая

В июне 2024 года Россия приобрела у Китая консолей и другого игрового оборудования на рекордную сумму в 20,2 миллиона долларов. Это является историческим максимумом для взаимной торговли.
По сравнению с маем поставки выросли более чем в два раза в денежном выражении. В результате Россия за прошедший месяц вошла в десятку крупнейших покупателей игровых консолей и сопутствующих устройств из Китая, заняв 2,1% от общего объема поставок.
В первой пятерке стран-покупателей китайского игрового оборудования оказались Нидерланды (28,8%), Япония (19,9%), США (14,3%), Великобритания (11%) и Испания с Австралией (по 3,3%). Общий объем экспорта составил 942,5 миллиона долларов.
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