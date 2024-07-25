Разблокируйте мощь вашего ПК с aida64: какие улучшения ждут в последнем обновлении

AIDA64 v7.35 обеспечивает поддержку AMD Strix Point

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Среди новых функций AIDA64 выделяются несколько ключевых обновлений. Во-первых, представлен 64-битный бенчмарк CheckMate, который теперь поддерживает инструкции AVX-512, AVX2 и AVX. Эта поддержка расширяет возможности тестирования и анализа производительности процессоров, обеспечивая более глубокую оценку их возможностей.

Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

Отдельно стоит отметить новый бенчмарк AVX-512, разработанный специально для AMD Ryzen AI APU с кодовым названием Strix Point. Этот инструмент, который планируется к запуску в конце месяца, направлен на более детальное тестирование процессоров AMD с интегрированной AI-технологией.

Важное обновление касается поддержки процессоров Intel Panther Lake. В этой версии улучшена поддержка раннего распознавания процессоров на базе Panther Lake, хотя пока что есть ограниченное количество неофициальных инженерных образцов на основе этой архитектуры.

Также обновления затрагивают GPU для AMD Granite Ridge, известных под кодовым именем Ryzen 9000. Эта архитектура использует тот же I/O Die, что и предыдущие модели, но с улучшенной встроенной графикой RDNA2. Теперь интегрированная графика будет распознаваться в AIDA64 так же, как и у процессоров Raphael (Ryzen 7000), что должно улучшить совместимость и производительность.

Что касается редактирования AIDA64, то теперь доступны обновления до версии 7.35 для всех редакций программного обеспечения. Это включает в себя:

CheckMate, поддерживающий AVX, AVX2 и AVX-512

Ускоренные тесты AVX-512 для AMD Ryzen AI Strix APU

Улучшенная поддержка процессоров Intel Panther Lake

Подробности о графическом процессоре для AMD Granite Ridge

В линейке AIDA64 представлены следующие версии: AIDA64 Business для управления ИТ-активами с функциями диагностики оборудования, AIDA64 Network Audit для инвентаризации сети, и AIDA64 Engineer, который включает расширенные инструменты для корпоративных инженеров. Домашняя версия программы, AIDA64 Extreme, также обновлена до версии 7.35.