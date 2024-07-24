Новые наборы Lego по мотивам Fortnite: персонажи и транспортные средства

Lego выпускает комплекты по Fortnite: детали, цены и дата релиза

1:56 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Lego представила свои первые наборы, созданные по мотивам Fortnite. Эти комплекты воссоздают популярных персонажей и транспортные средства как из оригинальной игры, так и из её кирпичного спин-оффа Lego Fortnite, создавая своеобразную корпоративную синергию.

Фото: flickr.com by Markus Spiske, PDM

Наиболее впечатляющим является набор "Боевой автобус" из 954 деталей стоимостью 100 долларов. Это кирпичная версия знаменитого воздушного шара на колесах со съемной крышей и фигурками персонажей, включая Мяускулов, Ворона и Лидера Команды Обнимашек.

Набор "Костяной Банан" из 1414 деталей, скорее всего, больше ориентирован на коллекционеров, чем на детей. Он позволяет собрать масштабную версию редкого персонажа Fortnite, который наполовину банан, наполовину скелет. В комплект входят аксессуары, такие как кирка и краскомет. Этот набор также стоит 100 долларов.

Также любимая игроками Лама снабжения получила свой набор. Этот комплект из 691 детали позволяет собрать персонажа и включает множество тематических аксессуаров, таких как гарпун, напитки Slurp и Slap, и многое другое. Набор стоит 40 долларов, что вполне оправдано с учетом количества деталей.

Наконец, есть маленький набор Durrr Burger, явно ориентированный на детей. Этот комплект из 193 деталей воссоздает популярный ресторан из Fortnite. В набор даже входит оливка на зубочистке. Набор стоит всего 15 долларов.

Все эти наборы уже доступны для предзаказа напрямую у Lego, но их отправка начнется немного позже. Официальный релиз состоится 1 октября.