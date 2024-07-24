Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бразильские орехи выводят токсины и укрепляют здоровье щитовидки
Изменения в Play Store: Google удаляет приложения с низким качеством
Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью: идеальное сочетание вкусов
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес тайно работают над спасением своего союза
Бен Аффлек столкнулся с расстройством пищевого поведения на фоне развода
Кафельников считает, что шансы на успех на ОИ-2024 у Надаля выше, чем у Джоковича
Крупнейшие банки России увеличили прибыль на 8,8% в первой половине 2024 года
Удаление когтей у кошки может привести к инвалидности
Почему кабачки портятся на грядках и как с этим справиться
Новые наборы Lego по мотивам Fortnite: персонажи и транспортные средства

Lego выпускает комплекты по Fortnite: детали, цены и дата релиза

1:56
Видеоигры

Компания Lego представила свои первые наборы, созданные по мотивам Fortnite. Эти комплекты воссоздают популярных персонажей и транспортные средства как из оригинальной игры, так и из её кирпичного спин-оффа Lego Fortnite, создавая своеобразную корпоративную синергию.

Lego выпускает комплекты по Fortnite: детали, цены и дата релиза
Фото: flickr.com by Markus Spiske, PDM

Наиболее впечатляющим является набор "Боевой автобус" из 954 деталей стоимостью 100 долларов. Это кирпичная версия знаменитого воздушного шара на колесах со съемной крышей и фигурками персонажей, включая Мяускулов, Ворона и Лидера Команды Обнимашек.

Набор "Костяной Банан" из 1414 деталей, скорее всего, больше ориентирован на коллекционеров, чем на детей. Он позволяет собрать масштабную версию редкого персонажа Fortnite, который наполовину банан, наполовину скелет. В комплект входят аксессуары, такие как кирка и краскомет. Этот набор также стоит 100 долларов.

Также любимая игроками Лама снабжения получила свой набор. Этот комплект из 691 детали позволяет собрать персонажа и включает множество тематических аксессуаров, таких как гарпун, напитки Slurp и Slap, и многое другое. Набор стоит 40 долларов, что вполне оправдано с учетом количества деталей.

Наконец, есть маленький набор Durrr Burger, явно ориентированный на детей. Этот комплект из 193 деталей воссоздает популярный ресторан из Fortnite. В набор даже входит оливка на зубочистке. Набор стоит всего 15 долларов.

Все эти наборы уже доступны для предзаказа напрямую у Lego, но их отправка начнется немного позже. Официальный релиз состоится 1 октября.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
Последние материалы
Японский б/у или новый китайский авто: что выбрать?
Сочная и воздушная кабачковая запеканка: простой и вкусный рецепт
Археологи пересмотрели дату появления человека в Нижнем Поволжье
Как выглядеть стильно: окрашивания, которые больше не в тренде
Педиатр Бережанский напомнил правила поведения во время купания в водоёмах
Виктория Боня рассказала о трудностях на шоу "Выжить в Дубае"
Самые эффективные упражнения для похудения ног в домашних условиях
Победа Трампа на выборах приведёт к улучшению нефтегазового сектора США
Влияет ли беременность на долговечность наращивания ресниц: разбираем мифы и факты
Не делайте этого в Азербайджане: главные табу для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников