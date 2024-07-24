Как Intel планирует устранить проблемы с напряжением в процессорах 13-го и 14-го поколений

Intel обещает устранить нестабильность процессоров 13-го и 14-го поколений

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Intel сообщила, что наконец нашла причину внезапных сбоев и отказов в работе десктопных процессоров 13-го и 14-го поколений. Компания планирует выпустить исправление уже в следующем месяце.

Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

Проблемы с нестабильностью процессоров 13-го поколения начали проявляться в конце 2022 года, вскоре после их релиза. Со временем пользователи стали замечать аналогичные проблемы и с процессорами 14-го поколения.

После тщательного анализа Intel выяснила, что нестабильность вызвана повышенным рабочим напряжением. Оказалось, что алгоритм микрокода отправлял неправильные запросы напряжения процессору.

Компания обещает выпустить патч микрокода, который устранит "первопричину воздействия повышенного напряжения". Этот апдейт планируется к середине августа после завершения его проверки.

Вопрос стал активно обсуждаться геймерами в феврале этого года, когда Себастьян Кастельянос написал в X о "тревожной тенденции" нестабильности процессоров Intel 13-го и 14-го поколений при работе с играми на Unreal Engine 4 и 5, такими как Fortnite и Hogwarts Legacy.

Недавно инди-студия Alderon Games также сообщила о "значительных проблемах со стабильностью процессоров Intel" при разработке Path of Titans. По наблюдениям студии, даже изначально хорошо работающие процессоры со временем ухудшаются и в конечном итоге выходят из строя. "Частота отказов, которую мы наблюдали в ходе собственного тестирования, близка к 100 процентам".

Будем надеяться, что предстоящий апдейт действительно решит все проблемы процессоров, не добавив новых.