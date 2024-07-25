Грядет прорыв в производительности: Intel Core Ultra 9 285k разобран до винтика

Предполагаемый процессор Intel Ultra 9 285K Arrow Lake появился в CPU-Z

4:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Скриншот CPU-Z предполагаемого инженерного образца настольного процессора Intel Core Ultra 9 285K "Arrow Lake-S" был предоставлен wxnod. CPU-Z определяет чип с фирменным корпусом Intel Core Ultra и глубоким синим оттенком, что указывает на его принадлежность к высокому классу Core Ultra 9. Учитывая базовое показание мощности процессора в 125 Вт, можно предположить, что это модель с индексом "K" или "KF". Чип использует новый сокет Intel Socket LGA1851 и построен по 7-нм технологическому процессу, что соответствует узлу Intel 4.

Фото: wikipediа by Oligopolism, PDM

Технологический процесс Intel 4 применяется не только в "Arrow Lake-S", но и в вычислительной плитке процессора "Meteor Lake". Этот узел обеспечивает производительность и энергоэффективность, сравнимые с 4-нм технологиями TSMC, несмотря на свою физическую 7-нм основу. В свою очередь, узел Intel 3 имеет физическую основу 5 нм. Основная логическая плитка "Lunar Lake" производится на 3-нм узле TSMC N3P, что означает, что Intel нацелена на высокую производительность на ватт, стремясь конкурировать с Apple M3 Pro.

Процессор "Arrow Lake" использует те же ядра P "Lion Cove" и E "Skymont", что и "Lunar Lake", но с иной архитектурой соединений. В "Lunar Lake" P-ядра располагаются на отдельной кольцевой шине с эксклюзивным кэшем L3, тогда как кластеры E-ядер разбиты на маломощные сегменты. Взаимодействие между типами ядер происходит через высокопроизводительную матрицу чипа. В "Arrow Lake" P-ядра и E-ядер используют общую кольцевую шину и кэш L3, аналогично текущим чипам "Raptor Lake". Intel также планирует улучшить физическое размещение ядер P и кластеров E-ядер вдоль кольцевой шины.

Согласно CPU-Z, тактовая частота процессора составляет 5,00 ГГц, вероятно, для первого ядра P "Lion Cove". P-ядра имеют 48 КБ кэша L1 Data (L1D) и 64 КБ кэша L1 Instructions (L1I), тогда как E-ядра располагают 32 КБ L1D и 64 КБ L1I. В "Lunar Lake" P-ядра "Lion Cove" имеют 2,5 МБ кэша L2, в то время как в "Arrow Lake" каждый P-ядер получает 3 МБ L2. Кластеры E-ядер "Skymont" делят 4 МБ L2 между четырьмя ядрами в кластере.

Общий кэш L2 в "Arrow Lake-S" составляет 40 МБ, распределенный на 24 МБ от P-ядер и 16 МБ от кластеров E-ядер (восемь кэшей по 3 МБ и четыре кэша по 4 МБ). Размер кэша L3 в "Arrow Lake" остается на уровне 36 МБ.

Поскольку P-ядра "Lion Cove" не поддерживают HyperThreading, "Arrow Lake-S" представляет собой 24-ядерный и 24-поточный процессор. Ожидается прирост производительности по сравнению с текущим Core i9-14900K на уровне около 14% IPC для "Lion Cove" относительно "Redwood Cove", а также значительное улучшение IPC на 38-68% для E-ядр "Skymont" по сравнению с "Crestmont" (с учетом 8% роста по сравнению с "Gracemont").

Intel планирует представить настольные процессоры Core Ultra 200 серии "Arrow Lake-S" и платформу LGA1851, включая чипсет Intel Z890, в конце сентября или начале октября 2024 года.