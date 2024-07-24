Call of Duty: Modern Warfare 3 теперь в Game Pass — доступно с 24 июля

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет в Game Pass в октябре

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавние утечки подтвердили, что Call of Duty: Modern Warfare 3 вскоре появится в Game Pass, и теперь это официальная информация. С 24 июля шутер доступен подписчикам Game Pass.

Фото: flickr.com by Clinton Crumpler, CC BY-NC 2.0

Call of Duty: Modern Warfare 3 предлагает одиночную кампанию, кооперативный режим "Зомби" и многопользовательский PvP-компонент, все из которых теперь доступны подписчикам Game Pass.

Согласно слухам, Modern Warfare 3 — не единственная игра Activision, которая вскоре появится в Game Pass. Утечки указывают, что в сервис также добавят Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy и Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Modern Warfare 3 не будет единственной игрой Call of Duty в Game Pass. Хотя точные даты добавления других игр серии пока неизвестны, известно, что Call of Duty: Black Ops 6 будет доступна в Game Pass в день релиза в октябре этого года, но только для определенных уровней подписки.