Ученые обнаружили изменения в мозге геймеров, которые часто играют в видеоигры

Петербургские ученые обнаружили изменения в мозге у заядлых геймеров

1:53 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ученые из ИТМО, СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и НМИЦ им. В. А. Алмазова обнаружили, что у людей, увлекающихся компьютерными играми, происходят изменения нейронных связей, отвечающих за самоконтроль, удовольствие и привязанности, при этом когнитивные функции мозга остаются без изменений. Об этом сообщили в ЛЭТИ для "Газеты.Ru".

Фото: wikipedia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

В настоящее время исследователи активно изучают проблему игровой зависимости, которую считают формой психологического расстройства, проявляющегося в навязчивом и неконтролируемом увлечении компьютерными играми. Однако до сих пор не существует общепринятых методик и статистических данных для эффективной диагностики и лечения этого состояния.

В исследовании приняли участие 22 геймера, проводящие за играми от 20 до 30 часов в неделю, и 25 человек, играющих редко (менее 10 часов в неделю). Им провели функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и проанализировали нейронные связи с использованием модели I-PACE (The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution — Взаимодействие личности-аффекта-познания-исполнения).

"Мы обнаружили, что у геймеров, которые много играют, изменяются нейронные связи, отвечающие за самоконтроль, удовольствие и привязанности, но когнитивные функции при этом не страдают, что подтверждается и другими исследованиями зависимости от игр. Благодаря нашему исследованию, в будущем можно будет диагностировать игровое расстройство на ранних стадиях с помощью фМРТ или, наоборот, подтвердить его отсутствие", — рассказал ведущий научный сотрудник НЦМУ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артем Труфанов в интервью "Газете.Ru".