Capcom планирует увеличить процент женщин на руководящих должностях до 15%

Японская компания Capcom, известная как издатель и разработчик игр, нацелена увеличить процент женщин на руководящих должностях до 15%.
На недавнем собрании акционеров в ходе общей сессии вопросов и ответов Capcom сообщила, что в настоящее время 21,2% её сотрудников составляют женщины, а среди ключевых специалистов этот показатель достигает 13,6%.
Компания не уточнила, чем именно отличаются сотрудники от ключевых специалистов.
В ответ на вопрос о мерах по увеличению числа женщин на руководящих позициях Capcom заявила, что в долгосрочной перспективе рассчитывает повысить количество женщин-директоров за счет "расширения сферы деятельности и увеличения доли женщин-менеджеров".
Capcom также отметила, что при назначении на руководящие должности будет учитывать и иностранных специалистов.
Во время той же сессии компания подчеркнула, что не планирует прекращать выпуск физических копий игр, несмотря на то, что в 2023 году 90,1% продаж пришлось на цифровые версии.
"Учитывая значительный спрос конечных пользователей на физические копии игр, мы не ожидаем полного отказа от физических носителей," — заявили в Capcom.
Напомним, что в мае Capcom сообщила о рекордной прибыли в размере 43,3 миллиарда иен (около 277 миллионов долларов) седьмой год подряд, чему способствовал успех цифрового направления бизнеса компании.
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