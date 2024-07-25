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Массовое производство iPhone SE 4 стартует в октябре, но продажи могут начаться лишь в 2025 году

iPhone SE 4: старт производства в октябре, но релиз перенесен на 2025 год

1:23
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Ожидается, что массовое производство iPhone SE 4 начнется уже в октябре. Однако поклонники бюджетных моделей могут быть разочарованы, поскольку маловероятно, что он поступит в продажу в 2024 году. Ожидается, что iPhone SE 4 смартфон появится на рынке в начале 2025 года.

iPhone SE 4: старт производства в октябре, но релиз перенесен на 2025 год
Фото: flickr.com by Free Stock Photos, PDM

Согласно отчету The Information, iPhone SE 4 может быть выпущен в январе 2025 года, после новым года. В отличие от предыдущих моделей, новый SE будет иметь значительно обновленный дизайн и множество улучшений, что должно привлечь покупателей с ограниченным бюджетом.

Такой шаг можно считать разумным, так как запуск iPhone SE 4 в 2024 году мог бы негативно сказаться на продажах iPhone 16. Конкуренция на крупных рынках, таких как Китай, требует от Apple тщательно продуманной стратегии, и успешный запуск iPhone 16 должен стать приоритетом.

Несмотря на задержку, iPhone SE 4 обещает быть функциональным устройством с процессором A18, OLED-экраном, поддержкой Face ID и портом USB-C. Однако, чтобы снизить стоимость, Apple, вероятно, установит только одну камеру спереди и сзади.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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