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Новая игра про русскую культуру: студентки ОмГТУ вдохновились народными сказками

Студентки ОмГТУ разрабатывают хоррор-игру по мотивам русских народных сказок

1:08
Видеоигры

В Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) началась разработка хоррор-игры по мотивам русских народных сказок.

Студентки ОмГТУ разрабатывают хоррор-игру по мотивам русских народных сказок
Фото: Пресс-служба ОмГТУ by Софья Бабанова, PDM

Проектом занимаются три студентки факультета информационных технологий и компьютерных систем, которые ранее выиграли конкурс "Студенческий стартап" и получили грант в размере одного миллиона рублей на реализацию своей идеи.

Игроков ждет уникальное сочетание различных фольклорных сказок в одной атмосферной вселенной. Разработка находится на ранней стадии: уже созданы предыстории персонажей и их социальные взаимодействия, идёт работа над концепцией, эскизами и 3D моделями персонажей, сообщает gorod55.ru.

Изначально проект имел другую идею, но был переосмыслен для лучшего отражения русских сказок.

Студентка Софья Бабанова рассказала, что первоначально планировалось создать игру о восстановлении жизни на Земле после апокалипсиса с помощью искусственного интеллекта, однако в итоге было решено сосредоточиться на самобытной теме русских сказок.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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