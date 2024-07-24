Новая игра про русскую культуру: студентки ОмГТУ вдохновились народными сказками

В Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) началась разработка хоррор-игры по мотивам русских народных сказок.
Проектом занимаются три студентки факультета информационных технологий и компьютерных систем, которые ранее выиграли конкурс "Студенческий стартап" и получили грант в размере одного миллиона рублей на реализацию своей идеи.
Игроков ждет уникальное сочетание различных фольклорных сказок в одной атмосферной вселенной. Разработка находится на ранней стадии: уже созданы предыстории персонажей и их социальные взаимодействия, идёт работа над концепцией, эскизами и 3D моделями персонажей, сообщает gorod55.ru.
Изначально проект имел другую идею, но был переосмыслен для лучшего отражения русских сказок.
Студентка Софья Бабанова рассказала, что первоначально планировалось создать игру о восстановлении жизни на Земле после апокалипсиса с помощью искусственного интеллекта, однако в итоге было решено сосредоточиться на самобытной теме русских сказок.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.