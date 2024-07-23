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Helldivers 2: количество одновременных игроков в Steam снизилось до рекордного минимума

Helldivers 2: причины падения онлайн-игроков в Steam

2:00
Видеоигры

Helldivers 2, ставшая сенсацией в начале февраля и быстро завоевавшая сердца тысяч игроков благодаря увлекательному геймплею, дружелюбному сообществу и отзывчивым разработчикам, недавно установила новый антирекорд. Почти через полгода после релиза число одновременных игроков в Steam снизилось до чуть более 10 000.

Helldivers 2: причины падения онлайн-игроков в Steam
Фото: wikimapia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

Согласно данным SteamDB, в какой-то момент в игре было всего 10 023 активных игрока в Steam — это самое низкое значение за все время и огромное падение по сравнению с пиковым числом в около 460 000 одновременных пользователей. Пиковое значение за последние 24 часа составило 26 412 игроков.

Хотя снижение интереса очевидно, установить точную причину сложно, так как обычно на это влияет множество факторов.

Во-первых, наблюдается естественное уменьшение интереса, характерное для большинства видеоигр, за исключением таких феноменов как GTA V или Counter-Strike 2. Подобная тенденция отмечается и у другого хита начала 2024 года, Palworld, где число одновременных игроков упало с пиковых двух миллионов до 60-80 тысяч.

Некоторые связывают "падение" Helldivers 2 с ситуацией с привязкой аккаунтов к PSN в начале мая. Тогда издатель PlayStation попытался капитализировать успех HD2, объявив, что все игроки Steam должны будут привязать свой аккаунт к PlayStation Network. Это вызвало негативную реакцию сообщества и поток отрицательных отзывов. Хотя решение быстро отменили, инцидент мог оставить неприятный осадок у многих игроков.

Кроме того, следует учитывать, что игроки могли насытиться распространением демократии в космосе, а новый большой контент пока не появился.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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