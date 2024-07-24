Измерение и оптимизация задержек ввода для всех GPU: новая утилита от AMD

AMD представила утилиту Frame Latency Meter

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AMD представила утилиту FLM (Frame Latency Meter), предназначенную для измерения задержки отклика мыши и совместимую со всеми графическими процессорами.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Сегодня хардкорные геймеры стремятся минимизировать любые задержки, возникающие как из-за устройств ввода, таких как клавиатуры и мыши, так и из-за дисплеев, таких как мониторы. В ответ на это AMD GPUOpen разработала Frame Latency Meter, программное обеспечение, которое позволяет геймерам измерять задержку отклика мыши на основе внутриигровых событий. Это помогает оптимизировать игровой процесс и повышает конкурентоспособность.

AMD FLM измеряет задержку отклика мыши, начиная с момента активации служебного ПО и до отображения кадра на экране. Утилита использует различные кодеки для захвата кадров, такие как AMF (Advanced Media Framework) для графических процессоров AMD и DXGI для сторонних GPU, обеспечивая совместимость с широким спектром устройств. Для анализа данных FLM собирает статистику задержки и экспортирует её в файл CSV, предоставляя пользователям подробную информацию для оптимизации отклика мыши.

Основные возможности FLM:

Измерение задержки отклика мыши

Подробная статистика задержки с возможностью экспорта

Параметры кодеков захвата AMF и DXGI

Простая настройка горячих клавиш для измерений

Захват кадров с помощью настраиваемых клавиш

Настройка области захвата экрана

Совместимость с Windows

Поддерживаемые графические API:

DirectX 11

DirectX 12

Поддерживаемые ОС:

Windows 10

Windows 11