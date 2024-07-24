Измерение и оптимизация задержек ввода для всех GPU: новая утилита от AMD

AMD представила утилиту FLM (Frame Latency Meter), предназначенную для измерения задержки отклика мыши и совместимую со всеми графическими процессорами.
Сегодня хардкорные геймеры стремятся минимизировать любые задержки, возникающие как из-за устройств ввода, таких как клавиатуры и мыши, так и из-за дисплеев, таких как мониторы. В ответ на это AMD GPUOpen разработала Frame Latency Meter, программное обеспечение, которое позволяет геймерам измерять задержку отклика мыши на основе внутриигровых событий. Это помогает оптимизировать игровой процесс и повышает конкурентоспособность.
AMD FLM измеряет задержку отклика мыши, начиная с момента активации служебного ПО и до отображения кадра на экране. Утилита использует различные кодеки для захвата кадров, такие как AMF (Advanced Media Framework) для графических процессоров AMD и DXGI для сторонних GPU, обеспечивая совместимость с широким спектром устройств. Для анализа данных FLM собирает статистику задержки и экспортирует её в файл CSV, предоставляя пользователям подробную информацию для оптимизации отклика мыши.
Основные возможности FLM:
Совместимость с Windows
Поддерживаемые графические API:
Поддерживаемые ОС:
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