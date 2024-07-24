RTX 5090 будет на 48% мощнее RTX 4090: колоссальный отрыв

RTX 5090 будет на 48% мощнее RTX 4090

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Сегодня появились новости о возможной мощности предстоящей видеокарты RTX 5090 от NVIDIA. Кроме того, также говорят о работе компании над новым графическим процессором TITAN под названием RTX TITAN AI.

Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

Портал RedGamingTech сообщает, что RTX 5090 будет примерно на 48% мощнее, чем предшественник RTX 4090. По данным этого портала, RTX TITAN AI может быть на 63% быстрее, чем RTX 4090.

Интересно, что известный инсайдер kopite7kimi прокомментировал эти новости, не опровергая их. Вместо этого он выразил сомнения по поводу того, будет ли RTX TITAN AI в итоге выпущен. По его мнению, NVIDIA ранее также работала над графическим процессором Ada Lovelace TITAN, который так и не появился на рынке.